Франція

25-річний футболіст може продовжити кар'єру у французькій команді.

Найімовірніше, нападник Віктор Осімген покине Наполі в літнє трансферне вікно. Ще на початку року нігерієць дав зрозуміти, що після завершення сезону він прийме новий виклик у своїй кар'єрі.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, фаворитом у боротьбі за Осімгена є ПСЖ. Викупити 25-річного форварда в Наполі можна за 130 мільйонів євро — відповідний пункт прописано в контракті гравця.

Раніше чутки пов'язували Осімгена з іншим топ-клубом — із Челсі.

У сезоні-2023/24 Віктор Осімген провів 31 офіційний матч, у яких записав на свій рахунок 17 голів і чотири результативні паси на партнерів.