Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Челсі не починав перемовини щодо трансферу нападника Наполі Віктора Осімгена.

За інформацією джерела, Челсі не веде прямих переговорів з Наполі щодо включення Ромелу Лукаку в угоду з Осімгеном.

При цьому відомо, що Лукаку навідріз відмовився повертатись до Челсі.

Осімген тим часом у цьому сезоні за 29 матчів забив 16 голів та віддав чотири гольові передачі.

Також відомо, що Осімгена хоче придбати ПСЖ.