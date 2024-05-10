Нігерійця не буде на Стемфорд Брідж.
ВІКТОР ОСІМГЕН, GETTY IMAGES
10 травня 2024, 10:29
Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Челсі не починав перемовини щодо трансферу нападника Наполі Віктора Осімгена.
За інформацією джерела, Челсі не веде прямих переговорів з Наполі щодо включення Ромелу Лукаку в угоду з Осімгеном.
При цьому відомо, що Лукаку навідріз відмовився повертатись до Челсі.
Осімген тим часом у цьому сезоні за 29 матчів забив 16 голів та віддав чотири гольові передачі.
Також відомо, що Осімгена хоче придбати ПСЖ.