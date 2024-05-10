Англія

Нігерійця не буде на Стемфорд Брідж.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Челсі не починав перемовини щодо трансферу нападника Наполі Віктора Осімгена.

За інформацією джерела, Челсі не веде прямих переговорів з Наполі щодо включення Ромелу Лукаку в угоду з Осімгеном.

При цьому відомо, що Лукаку навідріз відмовився повертатись до Челсі.

Осімген тим часом у цьому сезоні за 29 матчів забив 16 голів та віддав чотири гольові передачі.

Також відомо, що Осімгена хоче придбати ПСЖ.