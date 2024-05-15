Франція

Функціонер клубу дав оцінку сезону у виконанні його команди.

Французькому Монако в цьому сезоні залишається провести всього один матч — удома проти Нанта в рамках останнього туру Ліги 1, тому вже можна стверджувати, що ніщо не загрожує другій сходинці, яку посідає команда Аді Гюттера.

Спортивний директор "монегасків" Тіаго Скуро підбив підсумки виступів колективу в його дебютному сезоні на посаді.

"Це був важкий сезон для клубу. Багато хороших і не дуже моментів. У нас виникали проблеми повсякчас.

Але зрештою приємно перебувати в цьому моменті, коли друге місце вже заброньоване за нами. Давно Монако не демонстрував такої стабільності в лізі.

Я вважаю, що Аді Гюттер виконав велику роботу, керуючи цією групою гравців. Ми показали свою якість.

Цього сезону ми задіяли багато гравців: досвідчених, молодих, вихованців академії. Усі вони мали вплив на полі, тож ми раді написати ще одну главу в історії клубу.

Власник клубу? Він нас привітав із цим досягнення. Сказав, що дуже щасливий. Він поділився повідомленням про важливість участі Монако в Лізі чемпіонів. Вважаю, шо саме він відіграв важливу роль в ухваленні рішень у цьому сезоні. Успіх також належить безпосередньо йому, і це правильно, що він був поруч із командою, щоб відсвяткувати.

Мій найкращий спогад про сезон — це прес-конференція, під час якої мене представили. Це був дуже особливий день для мене. Бути спортивним директором Монако — це особливе досягнення в кар’єрів.

Я б також сказав, що перемога на виїзді над Ніццою була дуже особливим вечором і, імовірно, є поворотним моментом для нашої команди. Після цього матчу ми показали, наскільки ми сильні. Ця перемога зробила нас сильнішими і для наступних ігор", — заявив бразильський функціонер.

Матч Монако — Нант відбудеться 19 травня, о 22:00.