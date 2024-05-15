Франція

Якщо нідерландський хавбек не захоче повертатися у Париж, то можливий варіант із орендою.

Парі Сен-Жермен не збирається продавати свого талановитого атакуючого півзахисника Хаві Сімонса, який цей сезон провів на правах оренди в РБ Лейпциг.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, французький гранд зв'язався з представниками 21-річного нідерландського хавбека, щоб повідомити про свої наміри відхиляти усі пропозиції щодо повноцінного трансферу гравця найближчим літом.

Утім, якщо сам Хаві не захоче повертатися до Парижа, у такому випадку ще одна його оренда є найбільш ймовірним варіантом. Раніше зазначалось, що за контрактом із ПСЖ у Сімонса є пункт щодо можливості піти в оренду до будь-якого клуба.

Раніше повідомлялося про зацікавленість в орендній угоді з Хаві Сімонсом із боку Барселони. Щодо повноцінного трансферу універсального нідерландця, то тут фігурував лондонський Арсенал.

У поточному сезоні Хаві Сімонс провів за РБ Лейпциг 42 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 9 голів та віддав 15 результативних передач.