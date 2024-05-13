Іспанія

Нідерландець мріє одягнути синьо-гранатову футболку.

Півзахисник ПСЖ Хаві Сімонс, який виступає на правах оренди за РБ Лейпциг, може перейти в Барселону. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 21-річному нідерландцю дуже подобається Барселона, і він зробить все можливе, щоб повернутися до клубу,вихованцем якого він є.

Зазначається, що у футболіста є пункт у контракті за яким у разі, якщо ПСЖ вирішить не залишати його в складі на наступний сезон, сам Сімонс ухвалюватиме рішення про своє майбутнє. Враховуючи цей факт, Хаві найближчим часом збирається повідомити керівництву парижан про своє бажання приєднатися до каталонського клубу.

Цього сезону Хаві Сімонс відіграв за РБ Лейпциг 42 матчі, забив 9 голів та віддав 15 результативних передач.