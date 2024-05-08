Зараз вінгер розглядає різні варіанти.
Хаві Сімонс, Getty Images
08 травня 2024, 16:27
Хаві Сімонс має в своєму контракті можливість піти в оренду в клуб, в який він хоче перейти найбільше всього — повідомляє ресурс Mundo Deportivo.
Наразі вінгер вибрав можливість виступати за Барселону, але конкретики щодо трансферу зараз немає.
На даний момент ПСЖ віддає Хаві в оренди, а він є вихованцем саме іспанського гранду. Швидше за все Сімонс залишить Лейпциг наступного літа та вирішить щодо свого майбутнього у французькій команді перед стартом Євро-2024.
Цього сезону 21-річний гравець провів 42 матчі в усіх можливих турнірах, забив 9 голів і віддав 15 асистів.