Німеччина

Зараз вінгер розглядає різні варіанти.

Хаві Сімонс має в своєму контракті можливість піти в оренду в клуб, в який він хоче перейти найбільше всього — повідомляє ресурс Mundo Deportivo.

Наразі вінгер вибрав можливість виступати за Барселону, але конкретики щодо трансферу зараз немає.

На даний момент ПСЖ віддає Хаві в оренди, а він є вихованцем саме іспанського гранду. Швидше за все Сімонс залишить Лейпциг наступного літа та вирішить щодо свого майбутнього у французькій команді перед стартом Євро-2024.

Цього сезону 21-річний гравець провів 42 матчі в усіх можливих турнірах, забив 9 голів і віддав 15 асистів.