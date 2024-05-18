Франція

Парижан чекає "спекотне" літо.

Головний тренер чемпіона Франції ПСЖ Луїс Енріке розповів про трансферні плани клубу на найближче літо. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Можу підтвердити, що наступного літа ми підпишемо нових гравців на кожну позицію.

Це також послання гравцям, які зараз у складі, навіть найкращим: наступного сезону хочу, щоб на кожну позицію було по два важливих футболісти. Буде складно потрапити до складу ПСЖ. Конкуренція буде дуже серйозна. Тільки так ми зможемо стати сильнішими", — сказав іспанський фахівець.