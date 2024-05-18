Франція

Колишній захисник Шахтаря продовжуватиме виступати за французький клуб.

Лілль на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з захисником Ісмаїлі.

Нова угода з 34-річним бразильцем розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, Ісмаїлі виступає за "догів" з 2022 року, коли перебрався з Шахтаря на правах вільного агента.

У нинішньому сезоні Ісмаїлі провів 38 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.

Після 33 турів Лілль набрав 58 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці Ліги 1. Свій наступний матч команда Пауло Фонсеки проведе проти Ніцци. Гра відбудеться завтра, 19 травня, о 22:00 за Києвом.