Італія

Португалець близький до повернення в Італію.

Головний тренер французького Лілля Паулу Фонсека близький до призначення на посаду керманича Мілана. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, в останні години між керівництвом "россонері" та португальським фахівцем відбулася розмова, яка завершилася позитивом для обох сторін. Фонсека сказав, що хоче працювати в міланському клубі. Переговори просуваються успішно.

Колишнього тренера донецького Шахтаря приваблює довгостроковий проект "россонері". Він готовий перейти до заключного етапу переговорів після заключного туру у французькій Лізі 1.

Наразі Лілль на чолі Паулу Фонсеки посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції, достроково забезпечивши собі місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон.