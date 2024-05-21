Франція

Окрім цього, монегаски готові продати Гільєрмо Маріпан.

Центральний півзахисник Монако Юссуф Фофана може змінити клубну прописку в це літнє трансферне вікно, як і центральний захисник команди Гільєрмо Маріпан.

Цю інформацію підтвердив футбольний директор монегасків Тьяго Скуро.

"Юссуф Фофана, мабуть, один із тих гравців, яких ми готові продати цього літа. Ми побачимо, чи влаштують нас ті варіанти, які він має. Те ж саме стосується Гільєрмо Маріпана", — цитує слова функціонера Монако журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Юссуфа Фофана зацікавлений Мілан. Портал Tranfermarkt оцінює 25-річного півзахисника в 28 мільйонів євро.