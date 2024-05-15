Італія

У клубі розглядають можливість підсилення кількох позицій.

Мілан хоче купити Юссуфа Фофана та Емерсона на суму до 50 мільйонів євро — повідомляє ресурс La Gazzetta dello Sport.

На даний момент італійський гранд планує знайти універсального захисника, який може зіграти на обох флангах. За Емерсона Тоттенгем може попросити близько 30 мільйонів євро.

Крім того, розглядаються варіанти з підсиленням позицій форварда та півзахисту. Серед інших кандидатур називається Юссуф Фофана з Монако.

В Мілана може відбутися перебудова, в тому числі Олів'є Жиру вже точно залишить команду і перейде до Лос-Анджелеса.