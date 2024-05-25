Французький форвард шукатиме собі новий клуб.
Віссам Бен Єддер, getty images
25 травня 2024, 18:08
Нападник Монако Віссам Бен Єддер прийняв рішення змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 33-річний француз не буде продовжувати контракт з монегасками, який спливає влітку 2024 року, тому він залишить клуб на правах вільного агента.
Зазначається, що французький нападник вже розпочав пошуки нової для себе команди.
У поточному сезоні Віссам Бен Єддер провів 34 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 20 голів та віддав 2 асисти.