Франція

Французький форвард шукатиме собі новий клуб.

Нападник Монако Віссам Бен Єддер прийняв рішення змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 33-річний француз не буде продовжувати контракт з монегасками, який спливає влітку 2024 року, тому він залишить клуб на правах вільного агента.

Зазначається, що французький нападник вже розпочав пошуки нової для себе команди.

У поточному сезоні Віссам Бен Єддер провів 34 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 20 голів та віддав 2 асисти.