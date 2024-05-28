Франція

20 мільйонів євро у перспективі вирушать з Парижу до країни-агресора.

Воротар російського Краснодара Матвєй Сафонов стане новим гравцем Парі Сен-Жермен. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, чинний чемпіон Франції повністю узгодив із представником чемпіонату терористичної країни умови трансферу 25-річного росіянина, який після медогляду підпише з ПСЖ контракт до літа 2029 року.

Зазначається, що загальний пакет виплат Краснодару за Сафонова складатиме 20 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Скільки податків з цієї суми заплатить російський клуб у бюджет російської федерації на загарбницьку війну з Україною — паризький гранд, схоже, не цікавить.