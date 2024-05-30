Франція

Гра у відповідь відбудеться 2 червня.

Сент-Етьєн здобув перемогу над Мецем у першому перехідному матчі за місце в Лізі 1.

Зустріч, що відбулася в Сент-Етьєні 30 травня, завершилася перемогою господарів із рахунком 2:1. У господарів по голу забили Ібраїм Сіссоко та Ірвін Кардона, за гостей відзначився Ісмаель Траоре.

Матч-відповідь між командами відбудеться в Меці 2 червня.

Сент-Етьєн - Мец 2:1

Голи: Сіссоко, 19, Кардона, 80 — Траоре, 45.

Сент-Етьєн (стартові склади): Бентая, Ларсоннер, Масон, Батубінсіка, Наде, Петро, Аппіа, Фомба, Мбуку, Тардьє, Шамбос, Муеффека, Кафаро, Кардона, Сіссоко.

Мец (стартові склади): Укіджа, Колен, Траоре, Сане, Юдоль, ван ден Керкхоф, Атта, Камара, Ндорам, Жан-Жак, Ламкель Зе, Сабалі, Діалло, Мікаутадзе.

Предупредження: Масон (34), Ндорам (71), Сіссоко (89).