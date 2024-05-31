Де Лаурентіс не в захваті.
Квара, getty images
31 травня 2024, 17:56
Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія може найближчим часом перейти в ПСЖ. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією італійського джерела, 23-річний грузин дав згоду на перехід до французького клубу, проте багато чого залежатиме від позиції президента Наполі, який поки що не хоче відпускати свого футболіста.
Зазначається, що неаполітанський клуб з великою часткою ймовірності вимагатиме за трансфер гравця понад 100 млн. євро компенсації.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.
Минулого сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 45 матчів, забив 11 голів та віддав 9 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонував Наполі 100 мільйонів євро за Кварацхелію.