Франція

Де Лаурентіс не в захваті.

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія може найближчим часом перейти в ПСЖ. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією італійського джерела, 23-річний грузин дав згоду на перехід до французького клубу, проте багато чого залежатиме від позиції президента Наполі, який поки що не хоче відпускати свого футболіста.

Зазначається, що неаполітанський клуб з великою часткою ймовірності вимагатиме за трансфер гравця понад 100 млн. євро компенсації.