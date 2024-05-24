Італія

Парижани знайшли заміну Мбаппе.

Вінгер італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія влітку може перебратися до ПСЖ. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, паризький клуб запропонував за Хвічу 100 млн. євро. Тим не менш, президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс хоче зберегти одного зі своїх лідерів в команді, враховуючи велику ймовірність відходу з клуба нападника Віктора Осімгена. Неаполітанці розраховують підписати з 23-річним грузином нову трудову угоду.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 44 матчі, забив 11 голів та віддав 9 результативних передач.