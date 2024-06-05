Франція

У клубі були готові до відходу Паулу Фонсеки.

Бруно Женезіо отримав посаду головного тренера Лілля, передає офіційний сайт клубу Ліги 1.

Наступником Паулу Фонсеки став 57-річний французький спеціаліст, найбільш відомий своєю роботою в Ліоні (грудень 2015 — липень 2019) і Ренні (березень 2021 — листопад 2023).

Із Ренна його звільнили після 12-го туру Ліги 1-2023/24, в якому команда мінімально поступилася Ліону вдома (1:0).

Контракт Женезіо з Ліллем розраховано на два роки, до кінця сезону-2025/26.

За підсумками клубної кампанії, що минула, команда під керівництвом Паулу Фонсеки гарантувала собі участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА. Лілль почне свої виступи на стадії третього кваліфікаційного раунду.

Нагадаємо, португальський спеціаліст близький до того, щоб очолити Мілан.