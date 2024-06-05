Франція

Незабаром португалець, який раніше працював в Україні, має очолити Мілан.

Лілль на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Паулу Фонсеки.

У 51-річного португальця закінчився контракт і він не захотів його продовжувати, незважаючи на всі зусилля з боку клубу, який його відпустив.

Нагадаємо, Паулу працював із Ліллем з літа 2022 року. За цей час він зміг вивести "догів" до 1/4 фіналу Ліги конференцій. Минулого сезону Лілль посів четверте місце у Лізі 1.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Фонсека найближчими днями очолить Мілан, з яким є домовленість про дворічний контракт із опцією продовження ще на один рік.

Додамо, що з 2016 до 2019 року Фонсека очолював донецький Шахтар. Також він працював із рядом португальських команд, у тому числі Порту та Брагою, а потім працював з Ромою.