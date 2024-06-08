Сторони вже ведуть переговори.
ВІКТОР ОСІМГЕМ, GETTY IMAGES
08 червня 2024, 18:27
ПСЖ працює над придбанням Віктора Осімгена.
TuttoMercatoWeb з посиланням на Il Mattino повідомляє, що президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс особисто контактує з керівництвом парижан. Зазначається, що у нього дуже хороші стосунки з Нассером Аль-Хелайфі.
ПСЖ називають фаворитом у боротьбі за нігерійського форварда, однак на нього також претендують Арсенал, Манчестер Юнайтед і Челсі.
Раніше стало відомо, що Наполі не отримував пропозицій про трансфер Осімгена.