Франція

Сторони вже ведуть переговори.

ПСЖ працює над придбанням Віктора Осімгена.

TuttoMercatoWeb з посиланням на Il Mattino повідомляє, що президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс особисто контактує з керівництвом парижан. Зазначається, що у нього дуже хороші стосунки з Нассером Аль-Хелайфі.

ПСЖ називають фаворитом у боротьбі за нігерійського форварда, однак на нього також претендують Арсенал, Манчестер Юнайтед і Челсі.

Раніше стало відомо, що Наполі не отримував пропозицій про трансфер Осімгена.