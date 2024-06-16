Франція

Черговий якісний продукт академії "Орлів".

Півзахисник лісабонської Бенфіки та збірної Португалії Жуан Невеш може перейти в ПСЖ. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, паризький клуб проявляє предметний інтерес до 19-річного гравця.

Зазначається, що лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед також стежать за молодим португальцем крайні кілька місяців. Керівництво Бенфіки вимагає за трансфер Невеша 120 млн. євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Минулого сезону Жуан Невеш відіграв за Бенфіку 55 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.