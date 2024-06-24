Франція

28-річний футболіст може повернутися в Лігу 1.

Кінгслі Коман може повернутися в ПСЖ цього літа.

За відомостями інсайдера Флоріана Плеттенберга, вінгер Баварії входить до списку футболістів, які цікавлять парижан. Перші переговори з представниками 28-річного гравця вже відбулися.

Мюнхенці будуть готові продати Комана в разі надходження хорошої пропозиції. Кінгслі оцінюється в 40-50 млн євро і заробляє понад 15 млн євро на рік (до вирахування податків).

У сезоні-2023/24 француз провів 17 матчів у Бундеслізі та забив 3 голи.