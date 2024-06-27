Франція

Паризький клуб працює на перспективу.

ПСЖ серйозно розглядає можливість підписання 19-річного центрального захисника туринського Ювентуса Діна Гейсена. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, керівництво французького клубу бачить великий потенціал для розвитку Гейсена, а також цінує його фізичні дані та здатність однаково володіти обома ногами. Сума трансферу може скласти близько 20 млн. євро.

Повідомляється, що пріоритетом ПСЖ у літнє трансферне вікно, як і раніше, залишається підписання центрального захисника Лілля Лені Йоро, інтерес до якого також проявляє мадридський Реал. Цього літа клуб планує підписати щонайменше двох гравців в центр захисту.

Другу частину сезону-2023/24 Дін Гейсен провів у римській Ромі на правах оренди, загалом відігравши чотири матчі за "Вовків".