Франція

Барсу такий розвиток подій не влаштовує.

Французький ПСЖ готовий зробити вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямала найдорожчим футболістом за всю історію футболу. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, керівництво чинного чемпіона Франції готове запропонувати Барселоні 250 млн. євро за трансфер 16-річного іспанського вундеркінда.

При цьому зазначається, що каталонський клуб не готовий розлучитися з Ямалем за жодних умов, але враховуючи фінансовий стан "Блаугранас", в майбутньому керівництво іспанського клубу може змінити свою думку.

Чинний контракт гравця з "синьо-гранатовими" розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 90 млн. євро.

Минулого сезону Ламін Ямал відіграв за Барселону 53 матчі, забив 7 голів та віддав 11 результативних передач.