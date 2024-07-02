Франція

Клуби з топ-5 чемпіонатів продовжують полювати за центрбеком.

Вест Гем Юнайтед запропонував близько 35 мільйонів євро за центрального захисника Ніцци Жан-Клера Тодібо, передає видання L'Equipe.

Повідомляється, що "орлята" відхилили пропозицію лондонців щодо 24-річного француза. Його контракт із Ніццою розраховано до кінця червня 2027 року.

Запропонована клубом АПЛ сума є нижчою від очікувань французів. Тим не менш, вони враховують високу ймовірність відходу Тодібо вже влітку, продовжуючи працювати над пошуками потенційної заміни.

У сезоні-2023/24 захисник узяв участь у 33 матчах Ніцци в усіх турнірах, відзначившись 3 асистами.