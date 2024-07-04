Франція

Захисник може змінити лігу цього літа.

Центральний захисник і капітан ПСЖ Маркіньйос став головною трансферною метою клубу з Саудівської Аравії.

За інформацією від журналіста Саші Тавольєрі, Аль-Іттіхад мріє про запрошення досвідченого бразильця.

Зазначається, що сам Маркіньйос буде готовий приєднатися до Аль-Іттіхада, якщо клуб зможе узгодити трансфер із ПСЖ.

Керівництво парижан в курсі про інтерес саудівців до свого капітана, але рішення ще не ухвалено.

Нагадаємо, Маркіньйос виступає за ПСЖ з 2013 року, коли перебрався з Роми. За цей термін бразилець 10 разів ставав чемпіоном Франції у складі команди. У 30-річного центрального захисника є контракт, який закінчується у 2028 році.