Франція

Черговий трансфер "Дітей".

Французький Ліон оформив трансфер лівого захисника Абнера Вінісіуса з іспанського Бетісу. Про це повідомляє офіційний сайт "Ткачів".

Повідомляється, що сума трансферу 24-річного бразильця склала вісім мільйонів євро. Також іспанська команда отримає 20% від можливого перепродажу гравця. Угоду із футболістом підписано до 30 червня 2029 року.

Минулого сезону Абнер відіграв за Бетіс 29 матчів та зробив дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ліон оголосив про підписання Ніакате.