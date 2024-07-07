Франція

Жорж Мікаутадзе зі збірної Грузії може піти на підвищення.

Нападник французького Меца та збірної Грузії Жорж Мікаутадзе в літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та приєднатися до Монако.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, монегаски досягли усної домовленості з 23-річним картвелом щодо потенційного трансфера, а також вони розпочали офіційні переговори з новоспеченим представником Ліги 2.

Зазначається, що Монако вже надіслав пропозицію Мецу, намагаючись закрити цю угоду до завершення Євро-2024 на тлі зростаючого інтересу до форварда.

Нагадаємо, що Жорж Мікаутадзе на поточному чемпіонаті Європи забив за збірну Грузії три голи в чотирьох проведених матчах (2 — з пенальті), що наразі робить його одним із найкращих бомбардиром турніру разом зі німцем Джамалом Мусіалою, нідерландцем Коді Гакпо та словаком Іваном Шранцем.