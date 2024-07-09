Франція

Манчестер Юнайтед прийняв пропозицію французького клубу щодо англійського нападника.

Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, який минулий сезон провів на правах оренди в Хетафе, погодився цього літа стати гравцем марсельського Олімпіка. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб французької Ліги 1 отримав від 22-річного англійця "зелене світло", проте остаточні детали майбутньої угоди все ще обговорюються з табором гравця.

Зазначається, що Манчестер Юнайтед раніше вже прийняв пропозицію від Марселя, розмір загального пакету якої склав 30 мільйонів євро разом із 40-50% від майбутнього продажу гравця.

У минулому сезоні Мейсон Грінвуд провів на клубному рівні 36 матчів, у яких забив 10 голів і віддав 6 результативних передач.