Франція

Французький клуб готовий запропонувати Наполі 200 мільйонів євро.

ПСЖ цього літа розраховує посилитися двома атакувальними гравцями Наполі Хвічею Кварацхелією і Віктором Осімгеном.

Як повідомляє Corriere dello Sport, паризький клуб готовий запропонувати неаполітанцям загалом 200 млн євро за грузинського і нігерійського футболістів.

Наполі, як і раніше, не має наміру відпускати Кварацхелію, але готовий розглянути пропозиції щодо Осімгена в районі 130 млн євро — суми, прописаної як відступні в контракті форварда з неаполітанцями.

У сезоні-2023/24 Хвіча відзначився 11 голами і 9 результативними передачами в 45 матчах Наполі. На рахунку Осімгена — 17 забитих м'ячів і 4 гольові передачі в 32 зустрічах.