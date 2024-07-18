Франція

Залишилося домовитися з клубами футболістів.

Французький ПСЖ просувається в переговорах з неаполітанським Наполі та лісабонською Бенфікою щодо трансферів нападника Віктора Осімгена та опорного півзахисника Жуана Невеша. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, обидва футболісти вже дали згоду на трансфер та очікують результатів переговорів між клубами.

Чинний контракт нігерійського форварда з "Партенопеї" розрахований до 30 червня 2026 року. В свою чергу угода португальця зі своїм клубом діє до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося, що трансфер Ренату Саншеша назад до Бенфіки має допомогти ПСЖ придбати Жуана Невеша.