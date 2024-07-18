Португалія

Французи вчергове заходять на португальський трансферний ринок.

Португальський опорний півзахисник лісабонської Бенфіки Жуан Невеш — якісно новий продукт академії "орлів" та наразі головний актив клубу.

Саме тому вимоги до трансферу 19-річного виконавця у його клубу дуже значні — пропозиції менше 120 млн євро Бенфіка воліє залишати без розгляду.

Тож коли французький Парі Сен-Жермен звернувся до лісабонців із 70 млн євро та бажанням придбати Невеша, то очікувано отримав відмову.

Однак "червоно-сині" не відступають — наступним варіантом з їхнього боку стало додавання центрального півзахисника Ренату Саншеша, також вихованця академії Бенфіки, то потенційного обміну.

Цей варіант лісабонці вважають уже більш перспективним, тож наразі перемовини продовжуються.

Невеш за минулий сезон відіграв 55 матчів, забив три голи та віддав дві гольові передачі.