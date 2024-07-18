Франція

Марокканця все влаштовує в Парижі.

Правий фулбек ПСЖ Ашраф Хакімі найближчим часом підпише нову угоду з паризьким клубом. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, клуб досяг принципової угоди з гравцем щодо продовження контракту, але поки про це не оголошували офіційно. Зазначається, що Ашрафу подобається в столиці Франції і він відчуває свою важливість для ПСЖ.

Чинний контракт 25-річного захисника з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 14,5 млн. євро (брутто) на рік.

Минулого сезону Ашраф Хакімі відіграв за ПСЖ 40 матчів, забив п'ять голів та віддав сім результативних передач.