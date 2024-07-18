Франція

23-річний футболіст підписав контракт на чотири роки.

Один із найкращих гравців минулого Євро-2024 Жорж Мікаутадзе офіційно став гравцем Ліона. Про перехід футболіста пише пресслужба "ткачів".

Сторони підписали контракт на чотири роки. Угода обійшлася ліонському клубу в 18,5 млн євро плюс 4,5 млн можливих бонусів.

Нагадаємо, що другу половину минулого сезону Мікаутадзе провів у Меці, який вилетів із Ліги 1.

Влітку форвард грузинської національної збірної чудово проявив себе на Євро-2024, забивши три голи у складі своєї команди. Таким чином, він став одним із найкращих бомбардирів крупного футбольного турніру.

Зазначимо, що портал Transfermarkt оцінює 23-річного форварда в 20 млн євро.