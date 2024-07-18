Гравець здійснив повноцінний перехід.
Мейсон Грінвуд, ФК Марсель
18 липня 2024, 21:26
Мейсон Грінвуд остаточно покинув Манчестер Юнайтед.
Про придбання вінгера повідомив Марсель. У новій команді англієць отримав 10-й номер.
Інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що французький клуб заплатить за футболіста 26 млн євро, ще 5 млн передбачено у вигляді бонусів.
Також Марсель перерахує манкуніанцям половину суми в разі продажу гравця в майбутньому.
Минулий сезон Грінвуд провів у Хетафе і в 33 матчах у чемпіонаті Іспанії забив 8 голів.