Франція

Гравець здійснив повноцінний перехід.

Мейсон Грінвуд остаточно покинув Манчестер Юнайтед.

Про придбання вінгера повідомив Марсель. У новій команді англієць отримав 10-й номер.

Інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що французький клуб заплатить за футболіста 26 млн євро, ще 5 млн передбачено у вигляді бонусів.

Також Марсель перерахує манкуніанцям половину суми в разі продажу гравця в майбутньому.

Минулий сезон Грінвуд провів у Хетафе і в 33 матчах у чемпіонаті Іспанії забив 8 голів.