Досвідчений бельгієць виступатиме у французькій Лізі 1.
Тома Меньє, фото Лілль
19 липня 2024, 23:23
Правий захисник Тома Меньє підписав контракт із Ліллем, передає офіційний сайт клубу чемпіонату Франції.
Угоду з 32-річним бельгійцем розраховано до кінця червня 2026 року. Трабзонспор, свою колишню команду, він залишив на правах вільного агента.
У сезоні-2023/24 Меньє взяв участь у 19 матчах у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 7 асистами.
Зазначимо, що у Франції Тома вже виступав, протягом чотирьох років (2016-2020) представляючи ПСЖ (128 поєдинків). Із паризьким клубом захисник здобув 3 перемоги в Лізі 1, 3 Кубка Франції, 3 Кубка французької ліги та 3 Суперкубка країни.
На рахунку Меньє 66 матчів за збірну Бельгії. Євро-2024 він пропустив через травму.