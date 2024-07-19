Франція

Досвідчений бельгієць виступатиме у французькій Лізі 1.

Правий захисник Тома Меньє підписав контракт із Ліллем, передає офіційний сайт клубу чемпіонату Франції.

Угоду з 32-річним бельгійцем розраховано до кінця червня 2026 року. Трабзонспор, свою колишню команду, він залишив на правах вільного агента.

𝙐𝙣 𝙣𝙤𝙪𝙫𝙚𝙖𝙪 𝘿𝙤𝙜𝙪𝙚 𝙧𝙚𝙟𝙤𝙞𝙣𝙩 𝙣𝙤𝙨 𝙧𝙖𝙣𝙜𝙨 🤩



Thomas Meunier, la Déesse t’a choisi pour ta puissance et ton expérience 🫵



Mène-nous vers nos futures victoires ! @NBFootball pic.twitter.com/ZjWyCrqQdl — LOSC (@losclive) July 19, 2024

У сезоні-2023/24 Меньє взяв участь у 19 матчах у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 7 асистами.

Зазначимо, що у Франції Тома вже виступав, протягом чотирьох років (2016-2020) представляючи ПСЖ (128 поєдинків). Із паризьким клубом захисник здобув 3 перемоги в Лізі 1, 3 Кубка Франції, 3 Кубка французької ліги та 3 Суперкубка країни.

На рахунку Меньє 66 матчів за збірну Бельгії. Євро-2024 він пропустив через травму.