Франція

Півзахисник збірної Марокко не в планах клубу.

Марокканський центральний півзахисник Аззедін Унахі на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, разом із іншими виконавцями своєї збірної, продемонстрував відмінний футбол та посів підсумкове четверте місце на турнірі.

Тоді це дозволило 23-річному виконавцеві забезпечити собі перехід із французького Анже до Марселя за 8 млн євро.

Однак уже через півтора роки та кілька змін тренерів на чолі клубу в таборі "провансальців" дійшли висновку, що гравець так і не зміг розкрити власний потенціал.

У підсумку, цього трансферного вікна Унахі буде однією з опцій для продажу.

Як повідомляють ЗМІ, інтерес до нього вже проявив катарський Ас-Садд та готує офіційну пропозицію найближчим часом.

За минулий сезон Унахі відіграв 35 матчів (1968 хвилин), забив два голи та віддав один гольовий пас.