Франція

Нігерієць може поповнити склад парижан.

Віктор Осімген, форвард Наполі, незабаром, найімовірніше, стане футболістом ПСЖ.

За інформацією журналіста та інсайдера Фабріціо Романо, футболіст перебуває за крок до переходу у французький гранд. Романо зазначає, що ПСЖ близький до домовленості з Наполі про трансфер гравця.

Угода, найімовірніше, відбудеться наступного тижня, а сума трансферу складе понад 100 мільйонів євро.

Контракт Осімгена з Наполі діє до 2026 року, а трансферна вартість нападника становить 100 мільйонів євро.

Минулого сезону 25-річний гравець 32 рази з'являвся на полі в складі Наполі і 17 разів вразив ворота суперників, віддавши при цьому чотири результативні передачі.