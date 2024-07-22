Франція

Футболіст майже не грав у минулому сезоні.

Іспанський фланговий захисник Хуан Бернат ще влітку 2018 року перейшов до французького Парі Сен-Жермен із мюнхенської Баварії за скромні 5 млн євро, однак став у підсумку рідкісним прикладом раціонального витрачання коштів цим клубом.

Проте перед початком минулого сезону 31-річний іспанець уже розумів, що не виграє конкуренцію в португальця Нуну Мендеша за місце в стартовому складі, тож вирішив піти до оренди до лісабонської Бенфіки.

Підсумок був також не надто вдалим — за рік футболіст відіграв усього 248 хвилин у семи матчах.

Уже після повернення до ПСЖ агенти почали шукати Бернату нове місце роботи за рік до завершення дії чинного контракту.

Під час цього процесу гравця запропонували двом клубам — іспанському Лас-Пальмасу та італійському Дженоа.

Наразі про процес перемовин нічого невідомо, проте такий підбір потенційних місць працевлаштування вказує лише на те, що Бернат залишиться без можливості зіграти в Лізі чемпіонів УЄФА вперше за багато років.