Англієць мабуть вразив парижан у півфіналі Ліги чемпіонів минулого сезону.
Санчо, getty images
22 липня 2024, 17:20
ПСЖ веде перемовини з півзахисником Манчестер Юнайтед Джейдоном Санчо. Про це повідомляє Footmercato.
За інформацією джерела, умови контракту, які запропонував паризький клуб Санчо практично повністю задовольняють вимоги футболіста. Англієць дуже зацікавлений у тому, щоб переїхати до Парижу.
Зазначається, що поки незрозуміло, чи захоче Манчестер Юнайтед відпустити свого гравця до ПСЖ.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 13 млн. фунтів стерлінгів (брутто) на рік.
Другу частину минулого сезону Джейдон Санчо провів в оренді у дортмундській Боруссії, провівши за цей час 21 матч, в яких йому вдалося відзначитися трьома голами та віддати стільки ж результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Санчо порозумівся з Тен Гагом.