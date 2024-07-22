Франція

Англієць мабуть вразив парижан у півфіналі Ліги чемпіонів минулого сезону.

ПСЖ веде перемовини з півзахисником Манчестер Юнайтед Джейдоном Санчо. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, умови контракту, які запропонував паризький клуб Санчо практично повністю задовольняють вимоги футболіста. Англієць дуже зацікавлений у тому, щоб переїхати до Парижу.

Зазначається, що поки незрозуміло, чи захоче Манчестер Юнайтед відпустити свого гравця до ПСЖ.