Англія

Англієць залишиться на Олд Трафорд?

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо провів зустріч із головним тренером "Червоних дияволів" Еріком тен Гагом для обговорення конфлікту, який вони мають з початку сезону-2023/24. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, ця зустріч завершилася позитивно і конфлікт було залагоджено. Під час спілкування Санчо та тен Гаг прояснили ситуацію і погодилися "забути старі образи" та почати все з "чистого аркуша".

Підкреслюється, що Санчо повернувся до тренувань та доступний для передсезонних зборів Манчестер Юнайтед.

Другу частину минулого сезону Джейдон Санчо провів в оренді у дортмундській Боруссії, провівши за цей час 21 матч, в яких йому вдалося відзначитися трьома голами та віддати стільки ж результативних передач.