Франція

Інсайдер спростовує інтерес до 25-річного голкіпера.

Манчестер Сіті наразі не цікавиться і не проводив переговорів із воротарем ПСЖ Джанлуїджі Доннаруммою, повідомляє Фабріціо Романо.

Відомий інсайдер спростовує тим самим інформацію газети La Gazzetta dello Sport, яка опублікувала новину, що Доннарумма може стати заміною Едерсону.

Була інформація у ЗМІ, що Едерсон веде переговори з Аль-Іттіхадом.

Раніше Пеп Гвардіола повідомив, що Кевін де Брюйне не покине "містян".