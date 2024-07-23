Бельгієць залишається в англійському клубі.
ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES
23 липня 2024, 09:37
Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поставив крапку в чутках щодо ймовірного відходу Кевіна Де Брюйне в клуб Саудівської Аварії Аль-Іттіхад.
"Кевін не піде. Якщо хтось піде, ми поговоримо про це. Звичайно, до останнього дня ми маємо шанси зробити трансфери, я не виключаю можливості появи нових гравців, але я думаю, що ймовірність того, що у нас буде той самий склад, становить 85-90%", — заявив Гвардіола.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30-го червня 2025-го року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Минулого сезону Кевін Де Брюйне відіграв за МС 26 матчів, забив 6 голів та віддав 18 результативних передач.
Раніше Де Брюйне висловився про своє майбутнє у збірній Бельгії.