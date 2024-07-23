Франція

22-річний футболіст може продовжити кар'єру в Лізі 1.

ПСЖ проявляє інтерес до чемпіона Європи у складі збірної Іспанії Ніко Вільямса, повідомляє Marca.

Згідно з інформацією джерела, парижани вважають форварда Атлетіка ідеальним посиленням у лінію атаки.

Конкуренцію парижанам складе Барселона, яка чекає схвалення Ла Ліги. Якщо придбати 22-річного баска не вийде, ПСЖ спробує купити Джейдона Санчо у Манчестер Юнайтед.

У минулому сезоні Ніко Вільямс взяв участь у 37 матчах, забив 8 голів і віддав 17 результативних передач. На чемпіонаті Європи нападник у шести матчах забив 2 голи. Один із них припав на фінал турніру, в якому Іспанія обіграла Англію з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялося, що у Барселоні все більше впевнені в швидкому приході Ніко Вільямса.