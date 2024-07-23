Остаточна відповідь має бути скоро.
НІКО ВІЛЬЯМС, GETTY IMAGES
23 липня 2024, 11:57
Барселона майже переконала Ніко Вільямса прийняти запропоновані контрактні умови.
Іспанія трансферна. Літні переходи
Значна зарплата вінгера Атлетіка Більбао — одна з проблем для каталонського гранда, з огляду на складнощі з фінансами.
Проте, як повідомляється в оновленому звіті інсайдера Фабріціо Романо, в Барселоні все більше впевнені в тому, що Вільямс дасть остаточну згоду.
Представники "синьо-гранатових" вважають, що вже змогли переконати 22-річну зірку збірної Іспанії в перспективності проєкту.
Доля угоди залежатиме від схвалення Ла Ліги. Барселоні доведеться заплатити за Ніко Вільямса трохи менше ніж 60 млн євро, як передбачає пункт відступних у договорі футболіста з Атлетіком.