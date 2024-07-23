Іспанія

Остаточна відповідь має бути скоро.

Барселона майже переконала Ніко Вільямса прийняти запропоновані контрактні умови.

Іспанія трансферна. Літні переходи

Значна зарплата вінгера Атлетіка Більбао — одна з проблем для каталонського гранда, з огляду на складнощі з фінансами.

Проте, як повідомляється в оновленому звіті інсайдера Фабріціо Романо, в Барселоні все більше впевнені в тому, що Вільямс дасть остаточну згоду.

Представники "синьо-гранатових" вважають, що вже змогли переконати 22-річну зірку збірної Іспанії в перспективності проєкту.

Доля угоди залежатиме від схвалення Ла Ліги. Барселоні доведеться заплатити за Ніко Вільямса трохи менше ніж 60 млн євро, як передбачає пункт відступних у договорі футболіста з Атлетіком.