Франція

Футболіст не в планах Де Россі.

Нідерландський фланговий захисник Рік Карсдорп почав свої виступи за римську Рому формально ще в 2017 році, коли "вовки" заплатили за нього 16 млн євро, але потім на два роки залишили в складі "гордості Півдня".

Проте після початку гри за "джаллороссі" доволі швидко стало зрозуміло, що 29-річний виконавець має проблеми з дисципліною, і в підсумку лише Жозе Моурінью вдалось привести його до тями.

Даніеле Де Россі, який працює з клубом після відходу португальця посеред сезону, є більш прагматичним, тож возитись із Карсдорпом понад інших не має наміру.

Саме тому Рома наразі активно шукає клуб, який захоче забрати нідерландця собі.

Таким може стати французький Ренн, якому напередодні агенти запропонували оформити трансфер Ріка.

Римляни розраховуватимуть бодай на 5 млн євро компенсації.

За минулий сезон Карсдорп провів 28 матчів, зробивши три гольові передачі.