Франція

Бельгійці непогано заробили на цьому трансфері.

Французький нападник нігерійського походження Джордж Іленіхена — нове ім’я на європейській футбольній мапі, оскільки юнаку незабаром тільки має виповнитись 18 років, а він уже встиг здійснити мандрівку з Амьєна до бельгійського Антверпена минулого літа за 6 млн євро.

І вистачило всього одного успішного сезону, аби Монако вже за рік забезпечив зворотній трансфер цього виконавця.

Щоправда, вже за значно більшу суму — 17 млн євро + 3 млн євро бонусами отримали бельгійці за свого футболіста.

За минулий сезон Іленіхена забив 14 голів та віддав один гольовий пас у 50 матчах.