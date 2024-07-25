Бельгійці непогано заробили на цьому трансфері.
Джордж Іленіхена, x.com/AS_Monaco
25 липня 2024, 11:58
Французький нападник нігерійського походження Джордж Іленіхена — нове ім’я на європейській футбольній мапі, оскільки юнаку незабаром тільки має виповнитись 18 років, а він уже встиг здійснити мандрівку з Амьєна до бельгійського Антверпена минулого літа за 6 млн євро.
І вистачило всього одного успішного сезону, аби Монако вже за рік забезпечив зворотній трансфер цього виконавця.
Щоправда, вже за значно більшу суму — 17 млн євро + 3 млн євро бонусами отримали бельгійці за свого футболіста.
За минулий сезон Іленіхена забив 14 голів та віддав один гольовий пас у 50 матчах.