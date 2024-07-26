Франція

Сума трансферу склала близько п'яти мільйонів євро.

Жонатан Клосс перейшов у Ніццу з Марселя.

Ніцца оголосила про перехід 31-річного французького захисника.

За даними Le Parisien, клуб запропонував 4 мільйони євро і 1 мільйон як бонуси за трансфер гравця. Ці умови влаштували керівництво Марселя.

Минулого сезону Жонатан Клосс провів 27 матчів у Лізі 1, забив 3 голи і зробив 4 результативні передачі. Роком раніше він відзначився 2 голами і 9 асистами в 34 матчах у чемпіонаті Франції.