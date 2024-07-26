Франція

Визначився новий головний тренер для команди, де виступає українець Едуард Соболь.

Страсбур на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Ліам Росеньйор.

Угода з 40-річним англійцем розрахована на три роки.

До цього Ліам працював у молодіжних командах Брайтона та Дербі. З 2022 до 2024 року очолював Халл Сіті з Чемпіоншипу, де фінішував сьомим.

За підсумками минулого сезону Страсбур, у якому виступає українець Едуард Соболь, фінішував на 13 місці в турнірній таблиці Ліги 1.