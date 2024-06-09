"Сині" виграли боротьбу за чергового талановитого бразильця.
Педро Ліма (ліворуч), Getty Images
09 червня 2024, 14:48
Челсі підготував для правого захисника Спорт Ресіфі Педро Ліми угоду зі Страсбуром, передає портал 90min.
"Сині" близькі до підписання 17-річного бразильця. Лімою також цікавиться мадридський Реал і сподівається на нього, якщо перехід до Челсі зірветься.
Очікується, що за талановитого гравця лондонці віддадуть близько 7 мільйонів євро. Проте, за колектив Енцо Марески одразу він не виступатиме.
Челсі збирається відпустити виконавця на правах оренди до Страсбура. Французький клуб у 2023 році підписав угоду з консорціумом BlueCo, якому належать "сині".
У сезоні-2023/24 за Страсбур виступали центральний півзахисник Андрей Сантос і правий вінгер Анжело. Керманичем команди є Патрік Вієйра.
Нагадаємо, нещодавно Челсі оголосив про підписання захисника Фулгема на правах вільного агента.