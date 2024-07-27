Франція

Англієць може продовжити кар'єру в Лізі 1.

ПСЖ шукає способи посилити атаку.

Як пише RMC Sport, парижани хочуть домовитися з Ніко Вільямсом з Атлетіка, щоб підсилити лівий фланг. Але все складається непросто через конкуренцію з боку Барселони.

Як альтернативу Вільямсу розглядається Джейдон Санчо з Манчестер Юнайтед. У ПСЖ є й інші кандидати в списку.

Санчо провів половину минулого сезону в клубі з Дортмунда на правах оренди. Нині гравець, який залагодив розбіжності з головним тренером Еріком тен Гагом, проходить передсезонну підготовку з Юнайтед.

Нагадаємо, що Санчо виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2021 року.