Англієць може продовжити кар'єру в Лізі 1.
ДЖЕЙДОН САНЧО, GETTY IMAGES
27 липня 2024, 19:28
ПСЖ шукає способи посилити атаку.
Як пише RMC Sport, парижани хочуть домовитися з Ніко Вільямсом з Атлетіка, щоб підсилити лівий фланг. Але все складається непросто через конкуренцію з боку Барселони.
Як альтернативу Вільямсу розглядається Джейдон Санчо з Манчестер Юнайтед. У ПСЖ є й інші кандидати в списку.
Санчо провів половину минулого сезону в клубі з Дортмунда на правах оренди. Нині гравець, який залагодив розбіжності з головним тренером Еріком тен Гагом, проходить передсезонну підготовку з Юнайтед.
Нагадаємо, що Санчо виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2021 року.